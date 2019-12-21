مصر تكشف حقيقة انتشار إنفلونزا الخنازير في المدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

ردت وزارة الصحة المصرية على تقارير تحدثت عن ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الخنازير في بعض المدارس.

وقال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن التقارير "غير صحيحة"، مضيفا "لم يتم رصد أي حالات وبائية من أي نوع في مدارس الجمهورية".

وأضاف "الوضع الصحي لطلاب المدارس آمن تماما"، مؤكدا أن حالات الإصابات بالإنفلونزا في مصر هي حالات إصابات بفيروس الإنفلونزا الموسمية الشائعة ولا تتخطى كونها نزلات برد عادية".



وتابع البيان"منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هذا الفيروس لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله".