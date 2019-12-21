الواقع المعزز يحرك لوحات «إيماجن نيشن»

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

في كل مرة يقام فيها معرض يبين تأثير التكنولوجيا في الفن، يمكن مشاهدة تفاصيل جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهو ما يبرهن عليه معرض «إيماجن نيشن» المقام في «نيشن تاورز غاليريا» في أبوظبي لغاية أبريل المقبل، فالتجارب التفاعلية والعروض ثلاثية الأبعاد أجازت مرحلة جديدة كونها لا تحتاج إلى نظارة خاصة كما كان يحدث عادة، كما قدمت الأعمال مشاهد تميزت بالحركة واستطاعت أن تنقل الزائر إلى أجواء افتراضية في المستقبل، وتحول المكان من حالة السكون إلى حالة من الحركة غير المتوقعة.

الواقع المعزز

المعرض يفاجئ الجمهور بأمور غير متوقعة، فاللوحات الساكنة يمكن أن تتحول إلى متحركة بواسطة الهاتف الذكي، لأنها مصممة بتقنية Artivive، وهي أداة الواقع المعزز التي تتيح للفنانين الذين اعتمدوا عليها في إنشاء أبعاد جديدة للفن من خلال ربط الفن الكلاسيكي بالفن الرقمي.

وتتبع تقنية Artivive التي أسست واشتهرت في فيينا، نمطاً رقمياً يفتح الأبواب أمام عالم جديد تماماً من الاحتمالات الفنية غير المتوقعة، وهو ما يتيح للفنانين اصطحاب الزوّار في رحلة عبر الزمن، وشرح ما يكمن فيها أو تحسين الفن بالرسوم المتحركة، أو إظهار كيفية صنع الأعمال الفنية، ويستخدم هذه التقنية أكثر من 27 ألف فنّان حول العالم، يعرضونها في 92 دولة.

ولهذا أتاحت أعمال المعرض للزوار التعرف إلى ميزات تقنية متقدمة لفنانين أوروبيين مشهورين، بل ذهبت بهم إلى مشهد جديد على الهاتف الذكي بعد تحميل التطبيق أو من خلال استخدام أجهزة «آي باد» المتوافرة في المعرض، وهو ما جعل الأرقام تتحرك في إحدى اللوحات، أو الإضاءة تشتعل في لوحة أخرى، وهو تحول يغير اللوحة في زمن قياسي.

الأبعاد الثلاثية

في قاعة تبدو على جدرانها رسوم لمكتبة ورفوف، يظهر من وراء حجر في الجدار قزم يتحرك ويتسلق المكتبة وتتوالى الحركة لأقزام آخرين يظهرون من أماكن مختلفة ويتحركون في كل الاتجاهات، كما تشتعل النار في مدفأة الجدار لتتناغم مع بقية الحركات في عرض ثلاثي الأبعاد يستمر 15 دقيقة، يمكن المشاهد من رؤيته من دون استخدام نظارة خاصة، التي يحتاج مشاهدوها إلى الاستعانة بالنظارة لرؤية الأفلام المصممة بطريقة ثلاثية الأبعاد.

وفي غرفة أخرى لألعاب «أنفيدرز» التفاعلية، حيث تتمكن الأسرة على اختلاف أعمارهم من التفاعل والاستمتاع بالعروض المباشرة، والانتقال بخيالهم إلى عروض محاكاة الفضاء الخارجي.

الابتكار التكنولوجي

في تصريح له عن هذه المعارض قال محمد عبدالرازق، مدير العقارات والمرافق لدى مجموعة «إنترناشيونال كابيتال تريدينج» المالكة للمول: هدفنا هو قيادة الابتكار التكنولوجي في مراكز التسوق داخل الدولة، من خلال التجارب الفريدة، والمتاحة للجميع.