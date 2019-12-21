«ربيع السمالية» يختتم فعاليات الأسبوع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت أمس فعاليات الأسبوع الأول من ملتقى السمالية الربيعي الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ويستمر حتى التاسع من شهر يناير المقبل، وذلك بمشاركة العديد من الطلاب المنتسبين للمراكز التابعة لنادي تراث الإمارات، برفقة مدربين تراثيين متخصصين.

يهدف الملتقى إلى المحافظة على الهوية الوطنية وزرع حب التراث في نفوس الطلاب، وشغل أوقات فراغهم خلال الإجازة المدرسية، وتعلم العادات والسنع الإماراتية التي تعتبر ركيزة أساسية في تراث الدولة.

واعتمد الأسبوع الأول في جميع المراكز النسائية والشبابية التابعة للنادي على تسجيل الطلاب والطالبات، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف أو حضور الأهالي إلى المراكز، ومازال باب التسجيل مفتوحاً داخل المراكز في الأيام المقبلة.

وضمن الملتقى، استقبلت جزيرة السمالية معلمات مدرسة الطويلة للتعليم الأساسي، حيث اطلعن على مرافق جزيرة الأحلام وما تحوية من مفردات تراثية وطيور وغزلان، ومارسن ركوب الخيل والجمال، وقمن بجولة في السفينة التراثية في جو رائع وطبيعة خلابة.