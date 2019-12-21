حسابات النجوم تواكب بدء دوران عجلة الدراما

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم يمر الأسبوع الماضي هادئاً على حسابات النجوم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تزينت معظمها بصورهم وبأعمالهم الفنية الجديدة، في حين فاضت معظم الحسابات بصور تواقيع على عقود جديدة، إيذاناً ببدء عجلة الدراما الخليجية والعربية بالدوران، استعداداً للموسم الرمضاني المقبل، والذي يبدو أنه سيكون دسماً، فيما كشف آخرون عن رفدهم للمشهد السينمائي بأعمال جديدة، تشكل استكمالاً لأفلام سبق وأن عرضت في الصالات وحققت نجاحاً لافتاً، ففي الوقت الذي ارتدت فيه نجوى كرم عباءة «سانتا كلوز» الحمراء، أعلن طارق العلي عن عودته للدراما، وكشف مصطفى قمر عن تحضيراته لـ «حريم كريم 2»، ليعود أحمد الجسمي للعمل مجدداً مع حياة الفهد.

«البيان» طافت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة من التغريدات والتعليقات التي نشرها هؤلاء على حساباتهم.

تعاون جديد

بعد نجاح تجاربه الدرامية مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، يبدو أن الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، مقبلاً عن تعاون جديد معها، وذلك بحسب الصورة التي نشرها عبر حسابه على «انستغرام»، والتي تجمعه مع الفنانة الكويتية حياة الفهد، خلال توقيعهما على عقود مسلسل «أم هارون» والمقرر أن يعرض في رمضان المقبل، وأرفق الجسمي مع الصورة، تعليقاً قال فيه: «شرف كبير لنا في»جرناس للإنتاج الفني والإعلان«بأن نقوم بإنتاج مشترك مع مؤسسة الفهد للإنتاج الفني في دولة الكويت، لصاحبتها الفنانة القديرة حياة الفهد، في المسلسل الخليجي»أم هارون«، من تأليف محمد وعلي عبدالرحيم شمس، واخراج الفنان القدير محمد العدل.. نرجو من الله أن تكون هذه الخطوة بداية خير وتوفيق بيننا، وأن يستمر هذا التعاون بين المؤسستين، من أجل تقديم الأعمال المميزة، التي تحوز على رضاكم وإعجابكم».

أغنية جديدة

من جانبه، كشف الفنان فايز السعيد عبر مقطع مصور، نشره على حسابه في «انستغرام» عن تعاونه مجدداً مع الفنانة اليمنية أروى، حيث يتولى السعيد تلحين الأغنية الجديدة التي كتب كلماتها تركي الشريف، فيما تولى توزيعها مهند خضر، يذكر أن آخر تعاون بين السعيد وأروى، كان في أغنية «يا غافل لك الله»، والتي صدرت قبل سنوات.

بعد مشواره الطويل في المسرح، يبدو أن الفنان الكويتي طارق العلي، قد «حن» إلى الدراما الرمضانية، حيث أعلن أخيراً عن عودته إليها، عبر بوابة شركة اندبندنس للإنتاج الفني، للكاتب والمنتج بند طلال السعيد، حيث كشف العلي عن مشاركته في بطولة مسلسل «آل ديسمبر»، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك فيه إلى جانب العلي كل من جمال الردهان ومرام وميس كمر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف وهبه العبسي وهيام الحسن ويوسف المطر وبجاد محمد وجاسم البلوشي.

تصوير «هيبة»

عجلة الدراما لم تدر فقط في منطقة الخليج، وإنما طالت المنطقة العربية أيضاً، حيث يستعد الفنان السوري تيم حسن حالياً، لدخول مواقع تصوير الجزء الرابع من «هيبة»، والذي سيتم تصوير بعض مشاهده في سوريا، ذلك ما كشفته الصورة التي جمعت مديرة العلاقات العامة في نقابة الفنانين السوريين تماضر غانم مع تيم حسن، خلال زيارته لمقر النقابة، من أجل تجديد اشتراكه فيها، وهو الشرط الذي فرضته النقابة على تيم من أجل تمكينه من تصوير مشاهده في المسلسل داخل سوريا.

وبحسب إعلان الشركة المنتجة، فتيم حسن ينوي العودة بعدها إلى لبنان من أجل استكمال بقية المشاهد المطلوبة للعمل.

أما الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، فقد أعلنت عبر حسابها على «انستغرام»، انسحابها من مسلسل «من الآخر»، ونشرت صورة لها مع المنتج صادق الصباح. وتمنت صليبا في تعليقها، التوفيق لكافة زملائها في هذا المشروع، وأكدت أنها ستقوم قريباً بالإعلان عن عملها الجديد مع شركة الصباح.

الأمر كذلك انسحب على الفنانة المصرية دينا فؤاد، والتي شاركت جمهورها ومتابعي حسابها على «انستغرام» صورة تظهر شخصيتها في مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي، ويلعب بطولته الفنان أمير كرارة، وعلقت دينا على الصورة بقولها: «»شخصية نسرين عشماوي.. انتظرونا رمضان المقبل في«الاختيار».

سينما وموسيقى

سينمائياً، لم يكن المشهد أقل نشاطاً، حيث كشف الفنان مصطفى قمر، عن بدء التحضيرات للجزء الثاني من فيلمه»حريم كريم«وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدور الفيلم، وكان قمر قد نشر عبر حسابه على»انستغرام«صورة علق عليها:» أحضر لفيلم حريم كريم 2 مع زينب عزيز والكاتب والمخرج العبقري علي إدريس«.

وفي السياق ذاته، أعلن السيناريست هشام هلال، عبر حسابه في «فيسبوك» عن الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من فيلم «كازابلانكا» الذي رأى الجزء الأول منه النور في الربع الأول من العام الجاري، وحقق إيرادات عالية، اعتبرت الأعلى في تاريخ السينما المصرية.

على صعيد المشهد الموسيقي، فقد عاد نجم الفنان المصري عمرو دياب، ليلمع مجدداً، وذلك بعد مشاركته جمهوره ومتابعي صفحته على»الفيسبوك«صورة من تطبيق»أنغامي«، تظهر تربعه على قائمة الأكثر استماعاً في أكثر 5 أغنيات، كانت أغنية «يتعلموا» هي الأعلى من بينها، حيث تم تداولها أكثر من 148 مليون مرة منذ طرحها.

وبمناسبة الأعياد، فقد سعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى ادخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وذلك من خلال ارتدائها لزي»سانتا كلوز«، أثناء زيارتها إلى جمعية»أيام الرجاء«، والتي أطلقت عليها شعار»ميلاد السلام). المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بين قيام نجوى بالغناء والرقص مع الأطفال، وقدمت لهم الهدايا، في محاولة منها لرسم الابتسامة على وجوههم.