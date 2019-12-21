أركان ثقافية وتربوية وترفيهية في مهرجان الحمرية الثامن للطفل

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح الشيخ جمال القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في الحمرية، مهرجان الحمرية للطفل في دورته الثامنة، الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في في القرية التراثية في مدينة الحمرية بإمارة الشارقة، خلال الفترة من 19 إلى 30 ديسمبر الجاري؛ حيث يأتي إطلاق المهرجان بالتزامن مع عطلة الشتاء المدرسية لاستقطاب والأطفال وعائلاتهم ضمن حزمة من الألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، والورش التعليمية، والحرف اليدوية، بالإضافة إلى عرض منتجات الأسر المنتجة.

ويضم المهرجان العديد من الأركان المتمثلة في؛ ركن «لننطلق نحو الفضاء»، وركن التسامـح، وركن الألعاب الشعبية، وركن البرامـــج التثقيفيـــة والورش الفنية، وركن مشـاريع الشبـاب، وركـن الأســــر المنتجة، وركن الألعــاب الترفيهية، وركن المسـرح، وركن الخيول، كما يستضيف المســرح العديد من البرامج والألعاب الترفيهية والمسابقات لزواره من الأطفال والكبار على مدار أيام المهرجان.

وفي مداخلة لها، أكدت مريم ماجد الشامسي مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية، أن مهرجان الطفل يعد أحد برامج الدائرة التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دمج الأطفال مع بعضهم وإشراكهم في هذه المناسبات والفعاليات المجتمعية، حيث يحتضن المهرجان مختلف شرائح المجتمع، مما له جانب مجتمعي أساسي، مشيرة إلى أن الفعالية يتم إطلاقها بالتزامن مع العطلة المدرسية لتعزيز الجانب المجتمعي لدى الأطفال من خلال استثمار أوقات فراغهم بما هو مفيد.