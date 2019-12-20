طائرة تقطع مسافة 130 كلم فقط في 8 ساعات

المصدر: وكالات

فوجئ ركاب إحدى الطائرات التابعة لشركة "لوفتهانزا الألمانية أنهم قطعوا مسافة 85 ميلاً (136 كلم) فقط، وذلك بعد ثمانية ساعات من الطيران المتواصل والذي أدى بهم إلى التعب والإجهاد، والأهم من ذلك أنهم أمضوا المدة اللازمة للوصول إلى وجهتهم وهي نيويورك، ما تسبب لهم بالصدمة بعد الهبوط.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام أوروبية فإن طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا" تحمل الرحلة رقم (LH404) أقلعت الأسبوع الماضي من مطار فرانكفورت في ألمانيا باتجاه مطار جون كينيدي في نيويورك بالولايات المتحدة، لكنها اضطرت للالتفاف والعودة الى ألمانيا "بسبب خطأ في النظام الهيدروليكي للطائرة"، وذلك بعد أن تم اكتشافه وهي فوق المحيط الأطلسي، الأمر الذي استغرق ثماني ساعات.

وبحسب المعلومات فإن الطائرة وصلت إلى أجواء فرانكفورت ليلاً، حيث إن المطار يكون مغلقاً في الليل ما جعل من غير الممكن لها الهبوط هناك، ما اضطر قائدها إلى الهبوط في مطار "كلون" الذي يبعد 85 ميلاً عن فرانكفورت ومن ثم تم نقل الركاب من هناك إلى فرانكفورت بالحافلات.

وقال متحدث باسم شركة "لوفتهانزا" لموقع "بزنس إنسايدر" إن الطائرة تمكنت من الهبوط بسلام وأمان ودون أية مشاكل على الرغم من القلق الذي انتاب طاقمها بسبب الخلل في النظام الهيدروليكي، والذي اضطرهم إلى العودة على الفور إلى ألمانيا.

وقال موقع "بزنس إنسايدر" إن موجة إحباط دبت في أوساط ركاب الطائرة التي عادت بعد أن كانت فوق المحيط الأطلسي، ولم يتمكنوا من الوصول إلى وجهتهم المقرر وهي نيويورك في الولايات المتحدة.