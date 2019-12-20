ثعلب يتسلل إلى شقة ويختبئ في أغرب مكان

المصدر: وكالات

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، واقعة طريفة، حيث واجهت سيدة موقفًا غريبًا من نوعه لدرجة أنه يكاد لا يُصدق، حيث اكتشفت وجود "ثعلب" مختبئاً داخل خزانة غرفة نومها، بعد أن تمكن من التسلل بشكل ما إلى شقتها، على الرغم من أنها توجد في الطابق الثاني.

وأصيبت هذه السيدة "كلودي دابكوفيتش" بالذعر ولم تكن تدري ما يتوجب عليها فعله في البداية بعد أن وجدت الثعلب مختبئاً بين أغراضها داخل خزانة ملابسها بشقتها في ضاحية "داجنهام"، شرق العاصمة البريطانية "لندن"، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأفادت الصحيفة، أن عضوًا في جمعية لحماية الحيوانات، ويُدعى "ميتشل سميث"، تمكن من الإمساك بالثعلب وإخراجه من الشقة، ومن ثم إطلاقه بعيدًا عن المنطقة السكنية.

ونقلت "ديلي ميل" عن "سميث" قوله إنه كان من الصعب رؤية الثعلب في البداية، خاصة وأنه كان مختبئًا في الجزء الخلفي من خزانة الملابس خلف بعض الحقائب.

وتابع أنه يعتقد أن الثعلب قد دخل إلى المبنى السكني في الأساس هربًا من الأمطار، وانتهى به الحال بشكل ما في الطابق الثاني للمبنى وفي هذه الشقة تحديدًا، لكن لحسن الحظ فإن مالكتها لم تتعرض للأذى جراء ما حدث، وانتهى الأمر بسلام.