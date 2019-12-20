حفل زفاف يتحوّل إلى ساحة حرب .. ومصرع العريس

المصدر: وكالات

لقي عريس مصرعه، في واقعة صادمة بعد أن تحول حفل الزفاف إلى ساحة قتال في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وفي التفاصيل أن العريس توفي بعد ساعات من حفل الزفاف متأثراً بجراحه، وذلك بعد أن قام شخصان بتحويل الحفل إلى ساحة قتال، باستخدام "عصا بيسبول".

وبحسب تصريحات الشرطة الأمريكية، فقد تعرض العريس لضرب مبرح في الرأس من قبل شقيقين، حضرا الحفل بدون دعوات.

وقد عثر العريس مصاباً بإصابات بالغة في الفناء الخلفي لمنزل العروسين، حيث تم نقله إلى المركز الطبي، لكنه توفي متأثراً بجراحه.

وكان الشقيقان المتهمان قد حضرا بدون دعوات لحضور الحفل، حيث تم مواجهتهما بترك الحفل، فتظاهرا بالخروج، وعادا حامليْن لعصا البيسبول، وحوّلا الحفل لساحة قتال، أسفر عنه وفاة العريس.