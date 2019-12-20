«ثقافة وسياحة أبوظبي» تطلق مبادرة جولة المساجد

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مبادرة جولة المساجد للزوار بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بالتزامن مع عام التسامح. حضر إطلاق المبادرة الأب أندرو تومسون من كنيسة القديس يوسف، والقس فخرو بيشوي الكنيسة القبطية في أبوظبي، وعمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعيد راشد السعيد مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وجمعت الجولة وفوداً من هيئة الأوقاف والكنائس في أبوظبي، بما يعكس ثقافة التسامح ويعزز من التعاون بين المؤسسات لتقديم التراث الإسلامي للآخر، وفق مسارات مهنية متطورة، حيث شملت الزيارة عدداً من المساجد التاريخية والأيقونية من بينها مسجد زايد بن سلطان الثاني في الخالدية، ومسجد مريم أم عيسى عليهما السلام في المشرف.

آداب عامة

وتخلل الجولةَ تعريف بالآداب العامة الواجب اتباعها أثناء زيارة المساجد، إلى جانب تقديم نبذة تعريفية عن دور المساجد دينياً ومجتمعياً وتاريخها، والجهود المبذولة لعمارة المساجد وصيانتها وأبرز ما يميزها.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة: «يسعدنا التعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إطلاق هذه المبادرة المتفردة بالتزامن مع عام التسامح، والتي تندرج أيضاً في إطار مساعينا الرامية لتسليط الضوء على معالم الثقافة والحضارة الإسلامية التي تتمتع بها أبوظبي، والتي تتجلى في المساجد التراثية التي بناها الأجداد والأخرى المعاصرة، وهي تعكس الأصالة والعراقة التي تتمتع بها العاصمة الإماراتية».

شراكة جديدة

من ناحية أخرى أعلنت كل من دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وشبكات «فياكوم سي بي اس» الإعلامية الدولية، عن شراكة جديدة لتقديم مؤتمر «فيدكون»، أكبر فعالية عالمية لقطاع الفيديو عبر الإنترنت، في أبوظبي، والذي سيتم عقده للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في الفترة ما بين 25 و28 مارس 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يشكل المؤتمر أكبر تجربة غامرة في العالم تقام عبر الإنترنت، ويمثّل نقطة لقاء بين أصحاب العلامات التجارية والمسؤولين التنفيذيين المخضرمين في مجال إنشاء المحتوى الرقمي والفيديو عبر الإنترنت والمحتوى المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي، متيحاً بذلك فرصة فريدة للمعجبين ورواد القطاع للالتقاء بأكثر مطوري المحتوى تأثيراً محلياً وعالمياً.

نجاح مذهل

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: بعد النجاح المذهل الذي حققه حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون مؤخراً، والذي كان جزءاً من فعاليات أسبوع أبوظبي للعائلة الأول من نوعه، يسعدنا تعزيز شراكتنا مع شركة فياكوم سي بي اس نتوركس عبر إقامة مؤتمر «فيدكون أبوظبي». تعد إقامة حدث بهذا المستوى والأهمية الكبرى حول العالم خطوة استثنائية تدعم التزامنا المستمر بتوفير فعاليات كبرى وأكثرها ابتكاراً لكل من المقيمين والزوار في الإمارة، حيث يمثّل مؤتمر «فيدكون» محطّ تجمع آخر ما توصلت إليه الثقافة الحديثة في العالم.

وقال رافاييل أنيتشينو، رئيس «فياكوم سي بي اس نتوركس» في منطقة جنوب وغرب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نحن متحمسون لتقديم مؤتمر «فيدكون» في أبوظبي، كما يسعدنا أن نوسع تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والتي تعاونا معها مؤخراً لتنظيم أول حفل توزيع «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي.

وأشار جيم لاودرباك، المدير العام لمؤتمر «فيدكون»: نتطلع إلى تطوير فعاليتنا إلى أبوظبي لعام 2020، مع استمرار توسعنا العالمي والاحتفال بالعالمية التي حققتها تجربة الفيديو عبر الإنترنت، خصوصاً مع تواجد الملايين من الشباب في الشرق الأوسط الذين يلجؤون إلى الفيديو عبر الإنترنت للتواصل مع الآخرين وإيجاد الترفيه والقبول بين منشئي المحتوى الاجتماعي ومحتوى دورتنا الأولى.

تعاون

قال رافاييل أنيتشينو، رئيس «فياكوم سي بي اس نتوركس» في منطقة جنوب وغرب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نحن متحمسون لتقديم مؤتمر «فيدكون» في أبوظبي، كما يسعدنا أن نوسع تعاوننا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والتي تعاونا معها مؤخراً لتنظيم أول حفل توزيع «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون أبوظبي.