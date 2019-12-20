«انعكاس» يجمع المسرح والموسيقى في «القصباء»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أول من أمس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «انعكاس» الفني والثقافي، الذي تنظمه القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، والذي يستمر حتى 22 ديسمبر الجاري، ليحتفي بالموسيقى والفن والمعرفة بمشاركة 21 جهة ومؤسسة فنية وثقافية. وشهد الافتتاح حفلاً أقيم في مسرح القصباء، بحضور محمد الحوسني، مدير عام القصباء بالإنابة، وعلياء بو رحيمة مدير إدارة الخدمات التعليمية والتعريفية في هيئة الشارقة للمتاحف.

وقال محمد الحوسني خلال الحفل: «حرصت القصباء طيلة الأعوام الماضية أن تكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في نشر قيم الثقافة بين زوار ومقيمي إمارة الشارقة من خلال تنظيم واستضافة المهرجانات والفعاليات والبرامج التي تعزز رؤيتها وتلبي تطلعات زوارها، وأن تكون منصة رحبة لتلاقي الفنانين بمختلف إبداعاتهم من كل أنحاء العالم».

وأضاف الحوسني: «نحتفي في مهرجان «انعكاس» بالفن والفنانين، الذين يشاركوننا ليقدموا لكم جُلّ إبداعاتهم وخبراتهم الفنية، ولتستمتعوا بمزيج متنوع من الفنون البصرية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية».

وتقدم الحوسني بجزيل الشكر لجميع الداعمين والمشاركين من مختلف الجهات في فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

وقالت علياء بو رحيمة: «تأتي مشاركتنا اليوم في مهرجان انعكاس من خلال «متاحف على الطريق»، وهي مبادرة مشتركة مع شركة الشارقة للبيئة «بيئة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، ويضم المتحف المتنقل مجموعة مختارة من مقتنيات متاحف الإمارة تحت موضوعات الابتكار والإبداع».