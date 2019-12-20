مجلس الطفل بالفجيرة يختتم فعالياته الشتوية «مرح في مرح»

المصدر: الفجيرة - البيان

اختُتمت، أول من أمس، فعاليات الأطفال «مرح في مرح» التي نظمها مجلس الطفل، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، خلال الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، في مقر الجمعية بالفجيرة، بحضور هدى الدهماني، نائب رئيس الجمعية، وموزة اليماحي، مديرة البرامج والأنشطة مديرة مجلس الطفل، وجمع غفير من الأطفال والأهالي.

وشهدت الفعاليات، التي شارك في تنظيمها جمعية سواعد الإمارات التطوعية، ومؤسسة مواصلات الإمارات، وإدارة الدفاع المدني بالفجيرة، ومجلس زايد لأصحاب الهمم، وجمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، إقبالاً كبيراً من أطفال المنطقة وذويهم، إذ تضمنت العديد من المناشط والبرامج الإبداعية للأطفال من الجنسين، كالورش الفنية والتعليمية والتوعوية التي تناولت موضوعات ثرية.