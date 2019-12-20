3 قصص تدعم الوالدين في التوعية بسلامة الطفل

المصدر: الشارقة - البيان

في إطار حرصها على تنويع أساليبها التوعوية، بعيداً عن التوجيه والإرشاد المباشر، تنصح إدارة سلامة الطفل أولياء الأمور بانتقاء القصص التي تلهم الطفل، بمضامينها وأهدافها وشخصياتها وتعلمهم الكثير من القيم والمبادئ.

وتقدم إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، نموذجاً لثلاث قصص أطلقتها العام الماضي بلغة برايل إلى جانب اللغة العربية، لضمان وصول محتواها إلى الأطفال المكفوفين وضعاف البصر، وتشمل هذه القصص «نزهة في السوق» للكاتبة صباح ديبي ورسوم فادي فاضل، وقصة «مسعود البطل» للكاتبة سحر نجا محفوظ ورسوم فادي فاضل، ثم قصة «سباق الصباح» للكاتبة د. ريم القرق ورسوم فادي فاضل.