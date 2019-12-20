إرشاد وتوعية معلوماتية في الأرشيف الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مكتبة الإمارات في الأرشيف الوطني نشاطاً مكثفاً للإرشاد والتوعية المعلوماتية، تضمن ورشاً تدريبية في أخلاقيات المعلومات، والوصول الحر إلى المعلومات، والضبط الاستنادي، والفهرس الإلكتروني لمكتبة الإمارات، وسبل الوصول إلى التشريعات الإماراتية والمعاهدات.

وتعتبر مكتبة الإمارات هذا النشاط المكثف أساسياً في التدريب والتعليم المستمر الذي يثري مهارات الموظفين ورصيدهم الفكري والثقافي، وهو جزء من رسالة المكتبة التوعوية والإرشادية التي تتطلع إلى تعزيز مهارات البحث العلمي الذي يعزز عملية التواصل البنّاء على صعيد تبادل الأفكار، والوصول إلى نتائج البحوث، ويهيئ الظروف الملائمة التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء المهني والتقدم العلمي.