بالفيديو.. فأر يمزق 50 ألف دولار كان يدخرها فلسطيني

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف صرَّاف عملة من محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الخميس، عن أن مبلغًا ماليًا يُقدّر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، وصل إليه من أحد المواطنين الفلسطينيين الذى كان يدخره في حالة يرثى لها؛ بعد أن مزّقها فأر.

وقال الصرَّاف لوكالة "صفا" الفلسطينية إن الفأر أتى على معظم المبلغ، لكن بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن جزءًا من المبلغ تعرض للتمزيق بنسبة 60%، وجزءًا آخر بنسبة 40%؛ مشيرًا إلى أن الأوراق التي لم يمزق الفأر "الرقم التسلسلي" المطبوع عليه، بالإمكان تصريفها بثمن مالي يقدره أهل الاختصاص خارج غزة.