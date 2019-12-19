إحالة مخترق نظام جامعة سعودية إلى المحكمة

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح المتحدث باسم النيابة العامة السعودية الدكتور ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها مستغلا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.

ووفقا لصحيفة عكاظ، فقد بين الدسيماني أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استناداً إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعني إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، محذرة كل من تسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.

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