اعتقال فتاة بتهمة سرقة طائرة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إنها قبضت على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، للاشتباه في سرقتها طائرة والاصطدام بها في مطار بولاية كاليفورنيا، وفق ما نشرته سكاي نيوز.

واتهمت السلطات الفتاة، التي لم تُكشف هويتها، بتسلق سياج بالقرب من مبنى صيانة مطار فريسنو يوسيميتي الدولي في حوالي الساعة 7.30 صباحا يوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز".

وقال درو بيسينجر، قائد شرطة فريسنو، إن الفتاة زعمت أنها تمكنت بعد ذلك من الوصول إلى طائرة خاصة، من طراز "كينغ 200"، وشرعت بتشغيلها.

وأضاف أن الطائرة بدأت في التحرك، لكنها لم تقلع في الجو.

وتعرضت الطائرة لأضرار بعد اصطدامها بسياج ومبنى قريب، دون أن يصاب أحد في الحادث.

جدير بالذكر أن السلطات لم تكشف الأسباب الكامنة وراء إقدام الفتاة على مثل هذا العمل.