ضابط دفاع مدني يموت غرقاً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مدير إدارة الدفاع المدني في ولاية توريت بجنوب السودان، العقيد جيمس جوزيف، عن وفاة مسؤول مكتب إعلام إدارة الدفاع المدني غرقاً في نهر كينيتي.

وأوضح العقيد جيمس في تصريح لراديو "تمازج" الاثنين الماضي، أن الضابط أقيلي أيزك استون، اختفى من منزله لمدة ثلاثة أيام وتم العثور علي جثته في نهر كينيتي.

وكشف المسؤول الحكومي، أنه تم إرسال فريق للتحقيق مع الأسرة في سبب وفاة الضابط، ودعا المواطنين الذين يقطنون بالقرب من النهر بتوخي الحيطة والحذر.

وتقول إدارة الدفاع المدني هذا الشهر إنها سجلت ثلاث حالات وفاة غرقاً في بلدة توريت.