أفلام الأسبوع.. دراما مستلهمة من الواقع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

من الواقع المعاش، تستلهم بعض الأفلام حكاياتها، يرصدها الكتاب بكلماتهم، فيما يرسمها المخرجون بكاميراتهم، ليقدموا لنا حكايات درامية مؤثرة، ولدت من رحم المجتمعات الإنسانية. بتلك الأعمال تزينت قوائم صالات السينما المحلية، لتتفوق بقيمتها الفنية على أعمال أخرى اتخذت من الخيال والأكشن طريقاً لها، في حين أن أعمال أخرى حطت رحالها في مرابع المجتمعات الآسيوية، لتقدم لنا نظرة خاصة نابعة من تاريخها وطبيعتها الإنسانية.

ريل سينما اسم الفيلم:Dark Watersإخراج:تود هاينزمكان العرض:فوكس سينما

قبل نحو عامين، قدم المخرج تود هاينز فيلمه (Wonderstruck)، الذي افتتح به مهرجان كان السينمائي، حينها أثر تود في الكثير من عشاق الفن السابع، وها هو يعود مجدداً ليؤثر فيهم من خلال أحداث فيلمه (Dark Waters) أو «مياه ملوثة»، والذي استلهمه من قصة حقيقية، لمحام يكتشف سراً عميقاً، يبين سبب ارتفاع عدد الوفيات في منطقته، فيقوم برفع قضية تجاه شركة «دي بونت» للكيماويات.

فوكس سينمااسم الفيلم: Jumanji: The Next Levelإخراج:جيك كاسدينمكان العرض:نوفو سينماز

الفيلم استطاع أن يحتل سدة شباك التذاكر العالمي، وهو يتبع سلسلة «جومانجي»، وأحداثه تبدأ من حيث انتهى الجزء الثاني من السلسلة «جومانجي: مرحباً بكم في الأدغال»، وأحداثه تدور حول فريق من الأصدقاء الذين يعودون إلى جومانجي من أجل إنقاذ أحدهم، يحتاج هؤلاء إلى شجاعة أكبر، لا سيما أنهم يخوضون مغامرتهم في أماكن عدة بدءاً من الصحارى وليس انتهاء بالجبال الثلجية، وذلك أملاً بتمكنهم الهروب من أخطر لعبة في العالم.

سينما عقيلاسم الفيلم:Sorry We Missed Youإخراج:كين لوتشمكان العرض:سينما عقيل

يمتاز هذا العمل بقوته، وتأثيره، وبه يستكمل المخرج كين لوتش ثلاثيته السينمائية المناهضة للعولمة، والتي بدأها بـ «إنه عالم حر» (2007) و«أنا دانييل بلايك» (2016)، وفي هذا العمل، نراه يسلط الضوء على طبقة الفقراء أو المهمشين، من خلال حكاية أسرة فقيرة، تناضل من أجل حياة كريمة عادية، إذ يعمل رب الأسرة في إيصال الطلبات، ولكن صاحب الشركة لا يرحمه، ويحاسبه على كل تأخير أو تغيب عن العمل.