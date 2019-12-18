فيديو لنادلة مطعم تتعثر باستمرار حاز على 100 الف " لايك"

المصدر: دبي – البيان

قامت نادلة في مطعم صيني ببريطانيا بتجميع مقاطع فيديو قامت بنشرها على الانترنت، تظهرها في أوضاع مضحكة، وهي تتعثر وتتخبط وتوقع الصواني وتقلب الفطائر في الهواء، فحازت على 100 ألف إيماءة إعجاب.

وقد شاركت النادلة كايتي كوين من نيوكاسل، على حسابها على " تويتر"، اللقطات وهي تنزلق وتفقد توازنها فيما تحاول القيام بعملها، تحت عنوان "لهذا السبب يجب ألا أكون نادلة".

وتظهر كايتي في الفيديو المنشور في موقع "صحيفة ديلي ميل" وهي تعبر مطعم مزدحم بالناس قبل أن تقلب إلى الامام رافعة ذراعيها من أجل التوازن وتتمكن من البقاء على قدميها، كما وهي تسقط في على الأرض مع صينية مليئة بالطعام بعد تنظيف إحدى الطاولات.

وهناك ايضاً مقطع تبدو فيه أنها تتعثر من دون سبب على الاطلاق وتبتعد بصعوبة عن الوقوع على الطاولة.

الفيديو حاز على 24 ألف إعادة تغريدة وأكثر من 100 الف "لايك" على "تويتر"، كما اندفع مستخدمو وسائل التواصل على التعليق على الفيديو، فسأل أحدهم: "هل أحذيتك مصنوعة من قشر الموز؟" حتى أن بعض الناس عرضوا شراء أحذية جديدة لها.

فيديو لنادلة مطعم تتعثر باستمرار حاز على 100 ألف " لايك"https://t.co/qoY5x96e4S#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IyS1P5XBOI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 18, 2019