شاهد.. موظفو الأمم المتحدة الأجانب يتحدثون باللغة العربية

حرص فريق التواصل الاجتماعى، فى منظمة الأمم المتحدة، على تهنئة العرب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، حيث ظهروا فى فيديو مجمع وهم يلقون التحية باللغة العربية الفصحى.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.

وتُعدّ اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية. وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 290 مليون نسمة من سكان المعمورة، وفق منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".

السلام عليكم..صباح الخير.. أهلا وسهلا بكم في الأمم المتحدة..مرحبا..شكرا..حبيبي..اللغة العربية مهمة.. أحب اللغة العربية.. ما شاء الله.. مبارك..إلى اللقاء



🙌فريق التواصل الاجتماعي في الأمم المتحدة يحييكم في #اليوم_العالمي_للغة_العربية pic.twitter.com/u6BbVUGYbb — الأمم المتحدة (@UNarabic) December 18, 2019