مصلى قصر الحصن يحصد جائزة «المهرجان المعماري العالمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أحرزت أبوظبي إنجازاً دولياً جديداً إثر فوز موقع الحصن بإحدى جوائز «المهرجان المعماري العالمي 2019»، حيث أحرز مبنى المصلّى الجديد في قصر الحصن، والذي صممته شركة سيبرا الهندسية، المركز الأول في فئة «المباني الدينية المكتملة».

وأعلن المهرجان، الذي يُعد من أبرز الفعاليات السنوية المتخصصة في الهندسة والمشاريع المعمارية في العالم، قائمة الفائزين بجوائز دورته لعام 2019 خلال حفل خاص أقيم في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري في العاصمة الهولندية أمستردام، وسط حضور واسع لوفود تمثل ألمع المكاتب الهندسية وأقطاب العمارة على الساحة الدولية.

وتصدر مبنى «المُصلى» في قصر الحصن، الذي نفذته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فئة «المباني الدينية المكتملة» متقدماً على عدد من المشاريع المنافسة مثل «كنيسة نوفينا» في سنغافورة، و«كنيسة ماري هيلب أوف كريستين» (تشاوينج) في تايلند، والكنيسة الجنائزية «إل سبيسور فاسيو» في إسبانيا.

قلب التاريخ

وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يعد قصر الحصن قلب التاريخ والحضارة النابض في أبوظبي، وجزءاً أساسياً في نسيجها الثقافي والتراثي، ورمزاً لنشأتها وتطورها. كما أنه يجسد النهضة الثقافية التي تعيشها الإمارة، والتزامنا إحياء ماضينا وتراثنا العريق والمحافظة عليهما إرثاً باقياً في الحاضر والمستقبل.

ويأتي حصول مبنى المصلى في منطقة الحصن على هذه الجائزة العالمية المرموقة بمقام احتفاء بأرقى معايير التصميم والترميم المعتمدة في مشروع المُصلى، ويعكس مكانة أبوظبي العالمية الرائدة في تبني قيم التميز والجودة والتصميم المبتكر في كافة مشاريعها».

«رحلة الاتحاد»

نظّمت «رحلة الاتحاد»، إحدى مبادرات «البيت متوحد»، زيارة خاصة، أول من أمس، إلى قصر الوطن، الصرح الثقافي والمعماري الأحدث في الدولة، حيث قام الطلبة بجولة تعريفية، اطلعوا خلالها على ما يحتضنه القصر من أصالة الماضي وروعة الحاضر وإشراق المستقبل.

وجاب الضيوف في قاعات ومعالم القصر المختلفة، وشاهدوا إبداع فنون العمارة العربية المعاصرة، وقصة قصر الوطن وتاريخها، كما تعرفوا إلى الحرف العربية والتراث الفكري في رحلة معرفية غنية.

وشاهد زوار «رحلة الاتحاد» (28 طالباً وطالبة)، الرسوم والتصاميم الهندسية والمعمارية الإسلامية والعربية التي تزين قاعات وجدران القصر.