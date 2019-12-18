«أزيامي لرائدات الأزياء» تصقل مهارات 10 مصمّمات

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت فعاليات الدورة الثالثة من برنامج «أزيامي» التدريبي المخصص لرائدات الأزياء الإماراتيات، مشاركة 10 مصممات في ورشتي عمل اللتين تناولتا أحدث أساليب التخطيط للعلامات التجارية وتعزيز حضورها في السوق، والتقنيات اللازمة لتقديم منتج بتصميم جذاب وعصري يبرز هوية العلامة التجارية.

وأطلق مجلس إرثي للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة البرنامج بالتعاون مع «كلية لندن للأزياء»، حيث بدأت الدورة الثالثة في يونيو الماضي ويستمر لغاية مارس المقبل، ويهدف إلى توفير الدعم اللازم لتطوير أعمال الجيل الجديد من المصممات الإماراتيات والارتقاء بمهاراتهن في مجال صناعة الأزياء، وإتاحة الفرص لهنّ لترويج تصاميمهنّ عالمياً.

وركزت الورشة الأولى التي أقيمت في نوفمبر على مدار خمسة أيام حول تعريف المشاركات بمهارات إبراز هوية العلامة التجارية في التصاميم، والتقاط صور احترافية لها، حيث طبّقت المصممات الخطوات النظرية التي تعلمنها خلال الورشة من خلال إدارة جلسة تصوير للحصول على صور تسلط الضوء على مزايا العلامة التجارية وتسهم في تقديمها بأفضل المعايير للجمهور، وذلك بمساعدة فريق من المصورين المحترفين.