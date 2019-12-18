مشاركة ناجحة لـ«الفجيرة للفنون» في «المدينة الوترية»

المصدر: الفجيرة - البيان

مثلت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة دولة الإمارات، عبر مشاركتها الناجحة، مع نخبة من العازفين من مختلف دول العالم في مهرجان «المدينة الوترية» الذي أقيم في مدينة فلورنسا الإيطالية.

وقدمت أوركسترا الأكاديمية، بالتعاون مع أوركسترا لويجي كربيني الإيطالية، معزوفات موسيقية توزعت ما بين العزف المنفرد والعزف الجماعي، حيث عزف علي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، مع مدرسي وطلاب الأكاديمية، مقطوعات موسيقية من تأليفه، كان أبرزها «الحب الأول» و«الفجيرة» اللتين لاقتا ترحيباً كبيراً من الجمهور.

كما شاركت الأكاديمية، على هامش المهرجان، في المعرض الفني، من خلال لوحات فنية لطلاب الأكاديمية، في الرسم والخط العربي والتصوير الفوتوغرافي، علاوة على تنظيم ورش فنية في الخط العربي، لجمهور المهرجان.

وفي ختام المهرجان، قدّم مدير أكاديمية الكونسرفاتوار الإيطالية باولو زمبينيا مقطوعة موسيقية مهداة إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اسمها «حلم هارون الرشيد في الفجيرة» التي تتضمن كل النوت الموسيقية الموزعة توزيعاً أوركسترالياً.