شاهد.. المغنية الأمريكية جنيفر جراوت ترتل آية الكرسى على طريقة المنشاوي

المصدر: البيان الإلكتروني

بصوت رائع عذب، تلت المغنية الأمريكية الشهيرة جنيفر جراوت، آية الكرسي على طريقة تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الذي أبهر كل المستمعين وتم تداوله على نحو واسع.

يذكر أن جنيفر قدمت عددا من الحفلات باللغة العربية ورافقها حينها شاب يدعى سعيد، وتمت خطبتها له، وأعلنت إسلامها و تزوجته، وانتشر لها فيديو وهي تعلن إسلامها وتنطق الشهادتين، و فى عام 2015 رزقت جنيفر بنجلتها الأولى من زوجها المغربي.