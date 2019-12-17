طحنون بن محمد يتفقد مهرجان الحصن

المصدر: أبوظبي - وام

قام سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، بجولة في مهرجان الحصن الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.واطلع سموه على الفعاليات الفنية والثقافية التي تشمل «المتحف الحي» الذي يُقام في قصر الحصن بمشاركة مجموعة من الممثلين الذين يعيدون إحياء مشاهد الحياة اليومية لشخصيات من داخل القصر، إلى جانب فعالية «التراث الحي» والتي يقدم خلالها الحرفيون مقتنيات تقليدية.

رافق سموه في الجولة الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وسيف غباش مدير دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.