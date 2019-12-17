«ثقافية أبوظبي» تعلن تفاصيل «القمة الثقافية أبوظبي 2020»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن تفاصيل الدورة المقبلة من «القمة الثقافية أبوظبي»، المنتدى العالمي الرائد، الذي يستكشف الحلول الثقافية الإبداعية للقضايا الملحّة الأكثر تأثيراً في العالم اليوم.

وتنعقد أعمال «القمة الثقافية أبوظبي 2020» في منارة السعديات من 5 إلى 9 أبريل المقبل، لبحث العديد من القضايا الجوهرية تحت شعار «الثقافة ودورها في دفع النمو الاقتصادي»، وتجمع القمة تحت مظلتها نخبة من قادة وخبراء الثقافة في مجالات الفنون، والتراث، والمتاحف، ووسائل الإعلام، والتكنولوجيا للخروج بأفكار واستراتيجيات جديدة، وتحديد السبل الأمثل لتمكين الثقافة من القيام بدور محوري في النهوض بالثقافات والمجتمعات حول العالم.

وتتعاون دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي في دورة عام 2020، مرة أخرى، مع مؤسسات دولية مرموقة في مجالات الفنون والتكنولوجيا والإعلام لتنظيم «القمة الثقافية أبوظبي» وتستضيف كوكبة من قادة القطاع الثقافي والفنانين لتبادل الخبرات والمعرفة، والحوار، والإبداع، وتطوير السياسات، عبر أجندة حافلة بالجلسات النقاشية العامة وورش العمل، إضافة إلى عروض الفن والرقص والشعر وغيرها من الفعاليات الإبداعية.

منتدى عالمي

وبهذه المناسبة، قال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «تواصل (القمة الثقافية أبوظبي) في دورتها الرابعة تعزيز مكانتها منتدى عالمياً رائداً لمعالجة أبرز القضايا المؤثرة على القوى الثقافية في الدولة والمنطقة والعالم.

مرة أخرى نتعاون مع شركاء عالميين مرموقين لضمان غنى هذا الحدث بالحوارات الملهمة، التي نأمل أن تؤدي إلى نتائج ملموسة وفعالة، لا سيما أن شعار القمة هذا العام يمثل موضوعاً بالغ الأهمية لنا في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، باعتبارنا الجهة المعنية بتطوير المشهد الثقافي والصناعات الإبداعية في إمارة أبوظبي. مع استمرار أبوظبي في تنويع اقتصادها فإننا نركز على الثقافة محركاً رئيساً للتنمية.

ورغم أن «القمة الثقافية أبوظبي» ذات طابع عالمي إلا أن نتائجها سيكون لها مردودها حتماً على المستوى المحلي، حيث نجتمع لمناقشة تأثير الابتكار على اقتصادات الإنتاج الثقافي».