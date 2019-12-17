زكي نسيبة يبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع سفير أذربيجان

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أمس، بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ماهر علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في المجالات الثقافية بين البلدين وأهمية تطويرها في المرحلة المقبلة.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة اهتمام دولة الإمارات بالثقافة، مشيراً إلى أن هناك مجالات متنوعة للتعاون الثقافي بين البلدين، كتبادل الفرق الموسيقية، ومشاركة الفنانين التشكيليين في المعارض والفعاليات التي تقام في الدولة كفعاليات «فن دبي» و«فن أبوظبي». وقال إن الإمارات أصبحت وجهة ثقافية مهمة في الفن التشكيلي مؤكداً أن هناك الكثير من مجالات وفرص التعاون مع أذربيجان، وأن قسم الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي سيعمل على متابعتها بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي بين البلدين.

وقال سفير أذربيجان إن بلاده تسير في نفس النهج مع دولة الإمارات، لنشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف والعنف.

واقترح تبادل الفرق الموسيقية والفولكلورية والموسيقى الكلاسيكية الأوروبية بين البلدين.. مشيراً إلى أن هناك العديد من الأكاديميات التي تدرس الفن والموسيقى وفن موسيقى المقامات في أذربيجان كما تشارك الفرق الموسيقية في مهرجانات عالمية.

وأضاف إن المتحف الوطني الأذربيجاني سيحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه العام المقبل، وإن هذه فرصة مهمة لعرض المنحوتات من دولة الإمارات فيه، وكذلك إمكان التعاون مع الجهات المختصة في الإمارات لعرض المنحوتات الأذرية في المتاحف الموجودة في الإمارات.

وأوضح السفير أن دولة الإمارات تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد السياح الذين يزورون أذربيجان سنوياً بعد الروس والأوروبيين.