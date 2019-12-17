«إيمج نيشن» تحتفي بصُنّاع الأفلام الشباب

المصدر: أبوظبي - البيان

كرَّمت إيمج نيشن أبوظبي، ثلاثة صُنّاع أفلام شباب هم منصور أحمد وميلدريد غارسيرانت وعامر المهري بجوائز «استوديو الفيلم العربي 2019» من خلال سلسلة من البرنامج التدريبية السنوية التي تقدم لهواة صناعة الأفلام الطموحين في المنطقة التوجيه والتدريب والدعم لتحقيق أحلامهم ونقلها إلى شاشة السينما.

وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي قصير إلى منصور أحمد عن فيلمه بعنوان «أصلي»، وجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير إلى صانعة الأفلام الصاعدة ميلدريد غارسيرانت عن فيلمها بعنوان «في الظلال»، وحصد فيلم «اركض يا سالم اركض» لمؤلفه عامر المهري جائزة أفضل سيناريو.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة إيمج نيشن: «يواصل برنامج استوديو الفيلم العربي كسب إقبال أكبر عاماً بعد عام. وفي كل دورة من دوراته يذهلنا صُنَّاع الأفلام المبدعون بأعمال تعكس مهاراتهم المتميزة».