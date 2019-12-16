سعودي وشقيقته يتخرجان من جامعة أمريكية في نفس اليوم وفي ذات التخصص

المصدر: البيان الإلكتروني

سيتخرج شقيقان سعوديان - أخ وأخته - مبتعثين للدراسة في أمريكا الجمعة القادمة، في نفس اليوم ونفس التخصص ، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ " السعودية نقلا صحيفة "مورنينغ صن" التي تصدر بولاية كنساس الأمريكية.

وبحسب الصحيفة فإن الشقيقين سيتخرجان من الكلية نفسها، وبالدرجة الجامعية نفسها في جامعة ولاية بيتسبيرغ، إذ درسا تخصص الإدارة والسلامة البيئية، وهو برنامج تنفذه مدرسة التشييد الملحقة بكلية التكنولوجيا.

وتبعد الكلية التي سيتخرج فيها سعود الفيحاني وشقيقته سارة الفيحاني عن مسقط رأسيهما الدمام 19.5 ساعة بالجو.

وأشارت الصحيفة إلى أن والدي المبتعثين السعوديين وصلا إلى بيتسبيرغ لحضور تخريجهما، خصوصاً سارة التي قررت الجامعة منحها جائزة الطالب الجامعي الدولي المتميز. وسيتيح لها ذلك إلقاء كلمة عن تجاربها في تلك الجامعة.