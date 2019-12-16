سرقة مجوهرات ابنة الرئيس التنفيذي لـ "فورمولا وان" في لندن

المصدر: دبي – البيان

أفادت الأنباء عن سرقة مجوهرات بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من منزل عارضة الأزياء وابنة الرئيس التنفيذي السابق لفورمولا وان، تامارا اكلستون.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، لم تكن تمارا في منزلها الواقع بالقرب من "هايد بارك" بلندن وقت السرقة، حيث كانت قد غادرت البلاد من أجل قضاء عطلة عيد الميلاد.

ويعتقد أن اللصوص دخلوا عن طرق الحديقة قبل أن يكسروا الخزائن المخبأة في غرفة نومها وزوجها غاي روتلاند، ويهربوا بالمجوهرات التي تتضمن خواتم ثمينة، وأقراطاً، وأسواره كارتييه بقيمة 80 ألف جنيه استرليني قدمت إليها كهدية زفافها.

المتحدث باسم أكلستون أكد اقتحام المنزل مشيراً إلى أن تمارا والأسرة بخير لكنهم غاضبون ومصدومون بالحادثة، داعياً كل من لديه معلومات يمكنها المساعدة في التحقيقات الاتصال بالشرطة.

بدوره، أفاد المتحدث باسم اسكتلند يارد: "تم الاتصال بالشرطة للتوجه إلى ملكية سكنية في بالاس غرين، حضر الضباط وأفيد عن سرقة كمية من المجوهرات غالية الثمن. لم تجر عمليات اعتقال والتحقيقات مستمرة".