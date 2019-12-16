سعوديون يتصدون لظاهرة هدر الطعام بأطباق خاصة

المصدر: أ ف ب

في مسعى للتصدي لظاهرة هدر الطعام في السعودية، قام الشاب السعودي مشعل الخريشي بتصميم أطباق تجعل الوجبات تبدو أكبر من حجمها الحقيقي.

وصمم الخريشي طبقا يحمل اسم "صحن مشعل" بهدف التقليل من هدر الطعام. والصحن مرتفع في جهة الوسط حتى لا يتسع سوى لكمية قليلة من الطعام، ما يعني تقديم كمية أقل من الأرز.

وقال الخريشي لوكالة فرانس برس إن "التصميم المبتكر للصحن المرتفع من الوسط، يقلل من هدر الطعام (بنسبة)30%".

وبحسب الخريشي، فإنّه منذ تقديم الفكرة التي لاقت إقبالا من العديد من المطاعم السعودية قبل نحو سنتين، "تم توفير 3 آلاف طن من الأرز" بدلا من هدره.

وتابع "بهذه الطريقة نحافظ على الكرم مع التقليل من الهدر".

وقال تقرير صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عام 2018، أن نصيب الفرد من الطعام المهدر في السعودية يبلغ حوالي 250 كيلوغرام سنوياً، وهو ما يتجاوز بكثير ضعف المعدل العالمي البالغ 115 كيلوغرام للفرد.

وتقدر الوزارة أن هدر الغذاء يكلّف المملكة نحو 13 مليار دولار سنويا.