شاهد.. الروبوت صوفيا.. متحدثة رئيسية في منتدى شباب العالم

المصدر: شرم الشيخ - أحمد يحيى

شاركت الروبوت صوفيا كمتحدثة رئيسية خلال جلسة (الذكاء الاصطناعي والبشر..من المتحكم) مع عدد من المتخصصين في علوم الذكاء الاصطناعي بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فيما أجابت صوفيا على أسئلة مدير الجلسة بطلاقة كبيرة ما أثار إعجاب واستغراب الحضور من طلاقة ردودها وإجاباتها على الأسئلة التي وجهت إليها.

وتمتلك الروبوت صوفيا هيئة إنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن،.

وحصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار.

ونالت أيضا جائزة جولد إديسون، في علم الروبوتات لعام 2018، فيما تتمتع تقنيات الذكاء الاصطناعي بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، التي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الحاسب الآلي.