شاهد.. زوجان سبعينيان يسرقان منحوتة من متحف بريطاني

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

كشفت كاميرا المراقبة في متحف بريطاني زوجين متقاعدين وهما يسرقان منحوتة برونزية بقيمة 1500 جنيه إسترليني (2000 دولار).

وأخذ الزوجان السبعينيان منحوتة برونزية للفنان شيري فالنتين داينز من متحف "روم ويذ أفيو" الواقع بمدينة ورثينج، ساسكس ببريطانيا، ووضعاه في كيس كبير قبل أن يخرجا بكل هدوء من المتحف.

وأصيبت صاحبة المتحف جين هيل، البالغة من العمر 55 عامًا، بالصدمة عندما أدركت اختفاء التمثال البرونزي الثمين، وفقاً لموقع الديلي ميل البريطاني.

ويعد التمثال واحدًا من أصل 195 نسخة صنعها الفنان فالنتين داينز، المشهور بأعماله القيمة التي يهتم بجمعها أفراد العائلة المالكة والمشاهير.

ونشر المتحف لقطات من الفيديو على الإنترنت معلقا: "سيكون هذان الشخصان على قائمة سانتا المشاغبين في عيد الميلاد هذا في حال لم يعيدا تمثالنا البرونزي.. يرجى مشاركة الفيديو على أوسع نطاق ليتم التعرف عليهما."