حوار فني مفتوح في مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة - البيان

ضمن فعاليات الدورة الثانية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية، كرّم محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة، مدير المهرجان، الفنانين المشاركين في الدورة الحالية «مدى»، كما كرّم، بصحبة خالد مسلط، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الإعلاميين المحليين والعرب، تقديراً لجهودهم في تغطية الحدث الفني، على هامش الحوار الفني المفتوح مع فناني المهرجان، أول من أمس.

وتحدّث، خلال الحوار، 23 فناناً من دول عالمية عدة، عن أعمالهم الفنية المشاركة في الدورة الحالية، وسلطوا الضوء على المراحل التي أُنجزت فيها التجهيزات، في حين أبرزوا مشاريعهم الفنية الأخرى في عرض تسجيلي، كما قدّم كل فنان كلمة موجزة عن انطباعه الخاص حول تجربته في المشاركة في المهرجان، ومساره الفني.

واستمرت عروض الحوار الفني المفتوح على فترتين: صباحية ومسائية.