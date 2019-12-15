طفل ينقذ رضيعاً حمله 800 متر وسط الثلوج

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مجلة تايم الأمريكية، اليوم السبت، إن طفلاً 5 سنوات أنقذ رضيعاً 18 شهراً تركته والدته وحيداً في المنزل بولاية ألاسكا، بينما انخفضت درجة حرارة الطقس إلى - 31 درجة مئوية.

ووفقاً للمجلة، شعر الطفل بالخوف بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل وقرر أن يحمل الرضيع لمسافة 800 متر، ليذهبا إلى منزل أحد الجيران في قرية قريبة، ونظراً لأنهما كانا يرتديان ملابس خفيفة أصيبا بالبرد بحسب الشرق الاوسط.

وتابعت المجلة الأميركية أن السلطات في الولاية استقبلت طلباً من أهالي القرية من أجل توفير رعاية للطفلين، وبالفعل أرسلت طائرة لهما.

ولفتت «تايم» إلى أن الشرطة ألقت القبض على أم الطفلين واتهمتها بتعريض حياة قاصر للخطر، وتم احتجازها في مركز إصلاحي.