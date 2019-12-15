كنز في الثلاجة.. هدية عيد الميلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

دمت النجمة الأمريكية "كاردي بي" هدية مالية ضخمة لزوجها المغني "أوفست"، بمناسبة احتفاله بذكرى ميلاده الـ27، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح المصدر أن ثروة كاردي بي بلغت 28 مليون دولار، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، مضيفا "لذلك قررت تقديم هدية عبارة عن مئات آلاف الدولارات لزوجها بمناسبة عيد ميلاده".

ونشر مغني الراب "أوفست" مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يظهر لحظة توصله بالهدية، وهي عبارة عن 500 ورقة نقدية من فئة 1000 دولار، مما يعني أن الهدية تبلغ 500 ألف دولار.

ووجد أوفست النصف مليون دولار موضوعة بشكل مرتب داخل ثلاجة فارغة، لتظهر بعدها علامات الاستغراب بشكل واضح على وجهه وفق سكاي نيوز.

وقالت كاردي بي لزوجها "أنت تستحقها"، مضيفة "يمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات.. يمكنك أن تفعل كل ما تريد".

ولم تسلم هدية كاردي بي من انتقادات ناشطين على المواقع الاجتماعية، الذين اعتبروا "المبلغ مبالغا فيه".

وقال أحدهم "أعتقد أن هناك أشخاصا يعيشون في الشوارع، هناك العديد من الفقراء.. هذه الأموال كان يمكن أن تذهب إليهم".

وذكر آخر "كان يمكنك أن تساعدي الأشخاص المحتاجين حقا".