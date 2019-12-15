الطائف: يهدد معلمين بسكين ويتلف إطارات مركباتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

شكا عدد من المعلمين في مدرسة ابتدائية بمنطقة الطائف في السعودية من تعرض إطارات مركباتهم للأذى المتعمد من قبل أحد الأشخاص أثناء تواجدهم داخل المدرسة.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية ذكر أحد المسؤولين في المنطقة التعليمية بالطائف أنه بعد التحقيقات تبين بأن الجاني ليس في قواه العقلية.

وطالبت الهيئة التدريسية بالمدرسة تشديد الحماية والحفاظ على أمن المدرسة التي تضم 650 من الطلبة والمعلمين خوفا من امتداد الأذى لأي فرد من أفراد المدرسة.

يذكر أن الجاني سبق أن طارد أحدهم بسكين كما واصل تهديداته للمدرسين وتسبب في ضرر مركباتهم ما يكبدهم خسائر مادية.