كنغر «مشاكس» يثير الذعر في قرية أسترالية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعضلاته المفتولة.. وطوله الذي يصل 6 أقدام أثار كنغر الذعر في قرية "ساذرن داونز" في استراليا، حيث هاجم 3 أشخاص ودمر عدداً من الحدائق منها حديقة تضم نباتات نادرة زرعها صاحبها على مدى 30 عاماً، مما اثار استياء سكان القرية وأطلقوا عليه لقب "الوحش البري".

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فوجئ السكان بسيدة عجوز تصرخ في الشارع، حيث هاجمها الكنغر الذي يبلغ طوله 6 أقدام؛ مما أسفر عن إصابتها بجروح في عنقها ورقبتها، وقام رجل بالدفاع عن المرأة بضرب الحيوان بكرسي.

وكانت تلك ثالث ضحايا الكنغر الذي شوهد منذ نحو شهرين في البلدة، في حين كان رجل نيوزيلندي يزور البلدة من أجل حضور حفل زفاف هو أول ضحايا الكنغر، الذي تبحث عنه الشرطة، وأضافت الصحيفة، أن الكنغر لم يكتفِ بمهاجمة الأشخاص فقط، بل قام بتدمير حدائق في القرية، يعود عمر أحدها إلى 30 عاماً، حيث التهم بعض الأشجار بها.

وذكرت «ديلي ميل» أن الكنغر حيوان غير مفترس ولا يميل للهجوم على البشر في الحالات العادية إلا إذا شعر بالتهديد، ففي ولاية نيو ساوث ويلز، يطلب أقل من 5 أشخاص في العام علاجاً إثر تعرضهم لهجوم من قبل الكنغر، وذكرت الصحيفة، أنه نتيجة للتغير المناخي فقد شوهد الكنغر في أماكن غير معتادة لأنه يبحث عن غذاء، ونصحت بعدم استفزاز الحيوان أو الاقتراب منه.