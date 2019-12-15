«انعكاس» يعود إلى القصباء الأربعاء المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى، يعود مهرجان «انعكاس» الفني والثقافي، الذي تنظمه القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، في دورته الثانية، ليحتفي بالموسيقى والفن والمعرفة، وذلك خلال الفترة من 18-22 ديسمبر الجاري.

وعلى مدار خمسة أيام متواصلة، توفر القصباء منصة حيوية لعشاق الموسيقى والتصوير والمسرح وغيرها من الفنون والمعارف، إذ تستضيف نخبة من الفنانين في مختلف المجالات الفنية والثقافية المشاركين من كافة أرجاء دولة الإمارات، ليقدموا باقة متكاملة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل والعروض، من الساعة 5:00-10:00 مساءً.

عروض منوعة

ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار من جميع الجنسيات والفئات العمرية مجاناً، وتنتشر أنشطته وفعالياته المختلفة على ممشى القصباء وبين مرافقها المختلفة، حيث تشمل جلسات الرسم المباشر في الهواء الطلق، وأساسيات التصوير، والألعاب اللوحية والتفاعلية، كالشطرنج، إلى جانب العروض الموسيقية والرقصات، بالإضافة إلى ورش عمل متنوعة كصناعة الورود الورقية وتنسيقها، والجلسات النقاشية والحوارية، والأفلام القصيرة في مسرح القصباء، بالإضافة إلى عروض الباليه والعروض المسرحية التي يقدمها مجموعة من طلاب وطالبات المدارس، فضلاً عن المعرض المتنقل ضمن حافلة «هيئة الشارقة للمتاحف».

وينظم المهرجان مجموعة من جلسات الرسم المباشر، يقدمها كلٌّ من «المجمع العالمي للرسم بالألوان المائية»، و«الجمعية الهندية في الشارقة»، و«الفن للجميع» (Arts4All)، فيما تنظم «جامعة الشارقة» عدداً من ورش العمل التي تشمل رسم البورتريه، والإكسسوارات، والبطاقات البريدية، والحقائب، والعباءات، إلى جانب ورشة عمل الطباعة على الحرير، حيث يعرض المشاركون أعمالهم خلال الورشة.

وينظم «مركز مرايا للفنون» تحت إشراف الفنان محمد عكاشة، مجموعة من أنشطة الحرف اليدوية والفنية كورشة عمل «صناعة الورود الورقية» والاستفادة منها في المناسبات الخاصة.