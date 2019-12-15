نوال الزغبي تتألق على مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي- شيرين فاروق

تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، مساء أول من أمس، على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمجموعة من أروع أغانيها وسط تفاعل كبير من جمهور القرية العالمية من كل الجنسيات، الذين تخطوا الآلاف، ويأتي الحفل بالتعاون مع روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأطلّت نوال بإطلالة راقية ومميزة إذ ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأبيض المطرز، وحرصت على تقديم الشكر للقرية العالمية لحسن التنظيم وللتجهيزات الكبيرة، التي وجدتها في المسرح الرئيسي، الذي يتميز بأحدث التقنيات.

واستجابت الزغبي لطلبات الجمهور في سماع بعض الأغاني منها «بحبك يا غالي» كما قدمت أمام الآلاف باقة من أغنياتها القديمة والجديدة، خاصة أغنيات ألبومها الجديد «كده باي»، الذي صدر في فبراير الماضي.

ونال الحفل صداه على مواقع التواصل الاجتماعي جراء استخدام آلاف الجماهير المتواجدين كاميرات هواتفهم ورصد مجريات الحفل عبر تطبيقات «السناب شات» و«انستغرام» و«الفيس بوك» و«تويتر»، خاصة عبر حساب الزغبي الشخصي، ما ضاعف في انتشار الحفل.

من ناحية أخرى استمتع جمهور القرية العالمية بالفعاليات المتنوعة، التي تقدم في مختلف أرجاء القرية العالمية منها عروض الأجنحة الفنية، التي تعكس تراث كل دولة.