مصر تعلن العثور على تمثال ملكي على هيئة أبو الهول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت البعثة الأثرية المصرية على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة "أبو الهول"، وذلك أثناء أعمال المسح الأثري بمنطقة كوم اللولي بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا.

وأوضح جمال السمسطاوي، مدير عام آثار مصر الوسطى، أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم.

وعثرت البعثة أيضا على مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق، وأوستراكات من الفخار وأوان فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر، وفقاً لصحيفة الأهرام.

وتستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، وتم العثور بمنطقة تونا الجبل على واد للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.