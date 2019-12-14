«الشارقة للتراث» يحتفي باليوم العالمي للجبال

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز التراث العربي التابع لمعهد الشارقة للتراث مؤخراً، ندوة تحت عنوان «الجبال مهمة الشباب» في منطقة وادي الحلو احتفاء باليوم العالمي للجبال الذي يوافق 11 ديسمبر من كل عام.

وقدم الندوة سيف خميس المزروعي، بحضور الدكتور عبد العزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وخميس بن سعيد المزروعي، والي منطقة وادي الحلو، وعائشة الحصان الشامسي، مدير مركز التراث العربي، وعدد من مديري الإدارات وموظفي المعهد وأهالي منطقة وادي الحلو. وشملت الندوة صعوداً إلى الجبال والتعريف بأهم عناصر التراث الثقافي في البيئة الجبلية الإماراتية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز المسلّم أن تنظيم هذه الندوة جاء بهدف زيادة الوعي والمعرفة حول أهمية ودور الجبال والمناطق الجبلية بين السكان وإبراز جهود التنمية المستدامة فيها، حيث تشكل الجبال 22% من مساحة اليابسة على سطح كوكب الأرض، ويركز موضوع الاحتفال باليوم العالمي للجبال 2019 على «أهمية الجبال في تشكيل مستقبل الشباب الريفي». ويسلّط اليوم العالمي للجبال الضوء على الظروف الصعبة التي يواجهها الشباب الريفي الذين يعيشون في الجبال، وتؤدي الهجرة إلى هجر الزراعة وتدهور الأراضي وفقدان التقاليد الثقافية القديمة، ويضمن التعليم والتدريب والوصول إلى الأسواق وفرص العمل المتنوعة والخدمات العامة الجيدة مستقبلاً أكثر إشراقاً للشباب في الجبال. وفي ختام الندوة كرّم الدكتور عبد العزيز المسلّم، سيف خميس المزروعي على مشاركته المتميزة في تقديم هذه الندوة.