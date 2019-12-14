أغانٍ طربية في «ليالي الطرب في قدس العرب»

المصدر: القدس ـ رويترز

أحيت الفنانة الفلسطينية الشابة دلال أبو آمنة الليلة الرابعة من أمسيات مهرجان (ليالي الطرب في قدس العرب) بمقطوعات من الأغاني الطربية والروحانية من الموروث العربي وعدد من الأغاني الوطنية.

وقالت دلال التي أطلت على جمهورها الليلة الماضية في مسرح مركز يبوس الثقافي الواقع على بعد مئات الأمتار من أسوار المدينة المقدسة «القدس بالنسبة لي أم البدايات كل مشاريعي بدأت من القدس لهيك أنا دايما أتفاءل خيرا في القدس وأهل القدس».

وأضافت قبل أن تبدأ أمسيتها التي امتدت إلى ما يقارب الساعة والنصف بمرافقة فرقتها الموسيقية «عرضنا اليوم عبارة عن حالة بدنا نحاول مع بعض نوصلها وهي حالة جماعية من التجلي والانتشاء بالنغم لنتجلى ونتغنى في الله والأرض والإنسان».

وتنقلت دلال ابنة مدينة الناصرة وسط تفاعل الجمهور بين العديد من المقطوعات الغنائية من أغاني أم كلثوم والشيخ إمام وأخرى لملحنين فلسطينيين. وقالت رانيا إلياس مديرة مركز يبوس الثقافي «أبدعت دلال بحضورها وصوتها وطلتها وقدمت الأغاني الجديدة وبألحان وتوزيع ملحنين عرب وفلسطينية غناء وعزفاً وتلحيناً وتوزيعاً وكلمات بمستوى فني عال يليق بها وبنا».