«مخرج 88E» ينطلق غداً بعروض فنية وترفيهية

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية من مخرج 88E للمأكولات والتسوق، الذي ينظمه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ليقدم للزوار من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء الدولة فرصة الاستمتاع على مدار21 يوماً متواصلة بالمأكولات والفعاليات الترفيهية وعروض التسوق المتنوعة ضمن أجواء عائلية فريدة.

وتتضمن قائمة النشاطات الترفيهية، عرضاً مباشراً لرسم الغرافيتي، وعروضاً مسرحية تقدمها سجايا فتيات الشارقة، وورشاً لتزيين الكعك والكاب كيك، يقدمها كل من الشيف التنفيذي رامي عبدو الجبرائيل ومساعد الشيف التنفيذي أرافيندا ليلاراثنا من مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وعروض حية للرقص بالنار، بالإضافة إلى ورش الصندوق الغامض، وفقرات غنائية وعزف مباشر على آلة العود، ورقصات الدبكة والتنورة، وعروض بهلوانية وللفنون القتالية العربية المتنوعة.

ويحفل برنامج مخرج 88E للمأكولات والتسوق، بسلسلة من ورش العمل التفاعلية والإبداعية التي تنفذ باستخدام الصلصال تقدمها شركة «جامبينغ كلاي»، ومنها ورشة دمى الأصابع، وورشة زينة الأقلام، ورشة زينة الكاب الكيك، ورشة تزيين المرطبان، ورشة تزيين كوب المثلجات.