تعرف إلى مراحل الشيخوخة الثلاث

المصدر: البيا الإلكتروني

أفاد موقع Nature Medicine، بأن علماء بجامعة ستانفورد الأمريكية، اكتشفوا أن شيخوخة الإنسان تمر بعدة مراحل. والشيخوخة لدى النساء تختلف عن الرجال.

وقال الموقع إن الخبراء أجروا تحليلا لـ 3000 بروتين بلازما الدم لـ 4263 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18-95 سنة واكتشفوا أن التغيرات تحصل في 1379 من البروتينات وتتباين بشكل كبير حسب عمر الشخص.

وقد تمكن العلماء استنادا إلى معرفة مستوى 373 بروتينا، من تحديد عمر الإنسان بدقة عالية. وأن معرفة مستوى تسعة بروتينات يكفي لتحديد العمر التقريبي للشخص.

وكما هو معلوم تعتبر البروتينات "أعمدة العمل" في الجسم، وأي تغييرات تحصل في مستواها تشير إلى انتهاء أو بداية أو تغير عمليات بيولوجية مختلفة. واكتشف الباحثون أن بعض العمليات تحدث أحيانا بشكل غير متوقع.

كما اكتشف الباحثون أنه بواسطة 895 بروتينا من بين 1379 يمكن بسهولة التنبؤ بعمر جنس معين، وهذا يدل على اختلاف شيخوخة النساء عن شيخوخة الرجال.

وقد توصل الخبراء إلى استنتاج مفاده، أن التغيرات الأساسية في بروتينات بلازما الدم تحصل بصورة شرطية على ثلاث مراحل- في عمر 34 و60 و78 سنة، وفق "روسيا اليوم".

ووفقا للباحثين، هذا الاكتشاف يسمح بمكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر بفعالية أكثر.