أحمد بن سعيد يزور معرض الإمارات للهوايات والمقتنيات

المصدر: دبي-البيان

زار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، معرض " الإمارات للهوايات والمقتنيات الخاصة" في ندوة الثقافة والعلوم، على هامش حضور سموه احتفال الجامعة البريطانية في دبي بتخريج دفعة جديدة من طلبتها، الذي أقيم في مسرح الندوة، مساء أول من أمس.

وأبدى سموه إعجابه بالمعرض، وشكر العارضين على اهتمامهم بجمع هذه المقتنيات النادرة التي توثق لمراحل متنوعة، مشيراً إلى ما يمثله هذا الجهد من قيمة كونه اعتناء بالتراث المحلي والعالمي.

كما شاهد سموه نموذجاً من الأعمال المشاركة بمهرجان الإمارات للبوستر الذي نظمته الندوة احتفالاً بعام التسامح، بمشاركة 73 دولة بـ365 بوستراً، وأشاد سموه بتنوع الأعمال ومضامينها.