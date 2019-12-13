وفد عالمي يزور «التراثية» ونوال الزغبي في القرية العالمية اليوم

المصدر: دبي - شيرين فاروق

استقبلت القرية التراثية، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في القرية العالمية بدبي، وفداً ضم نحو 200 شخصية من 50 دولة من خبراء التعليم، بينهم وزراء وصانعو السياسات وقادة المدارس والمعلمون، الذي يحلون ضيوفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الثاني عشر للحوار، بشأن سياسات «مستقبل التعليم»، الذي ينظمه فريق العمل الدولي الخاص المعنيّ بالمعلمين في إطار التعليم لعام 2030 في دبي.

ورحبت هند بن دميثان القمزي، مديرة إدارة الفعاليات في المركز بالوفد الزائر، وثمنت هذه المبادرات التي توطد من أواصر الصداقة بين الدول وتوحد جهود مؤسسات الدولة في استعراض مكونات الدولة الثقافية عبر الوجهات التراثية.

من جهة أخرى، تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لإحياء حفلها الغنائي اليوم على مسرح «القرية العالمية»، ضمن سلسلة الحفلات الغنائية التي يزخر بها الموسم 24 للقرية العالمية، بالتعاون مع «شركة روتانا للصوتيات والمرئيات».

ودوّنت النجمة اللبنانية أخيراً، عبر حسابها الخاص على «إنستغرام»، دعوة لجمهورها للالتقاء بها على مسرح القرية العالمية، معبّرةً عن سعادتها بهذه المناسبة، وأنها في انتظار الآلاف من محبيها.

ويتوقع أن يحضر الحفل جمهور غفير، نظراً إلى الشعبية الكبيرة التي تمتلكها نوال الزغبي، التي ترأست أخيراً لجنة تحكيم أول برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية «The Talent». وستقدم النجمة اللبنانية أغاني ألبومها الأخير «كده باي»، وعدداً من أجمل الأغاني من أرشيفها الغنائي.