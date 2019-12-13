«أكاديمية الفجيرة» تستعد للمشاركة في «المدينة الوترية»

المصدر: الفجيرة - وام

تستعد أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة إلى جانب نخبة من العازفين من مختلف دول العالم للمشاركة في مهرجان المدينة الوترية الذي يقام منتصف ديسمبر الجاري في مدينة فلورنسا بإيطاليا.

ويقدّم وفد الأكاديمية بالتعاون مع أوركسترا لويجي كربيني عدداً من المعزوفات الموسيقية التي تحاكي قيم المحبة والسلام التي تكرسها دولة الإمارات، كنهج حياة بين أبنائها والمقيمين على أراضيها الذين يمثلون أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم.

ويشارك قسم الفنون البصرية في الأكاديمية في المعرض الفني الذي يقام على هامش المهرجان، ويقدم طلاب الأكاديمية لوحات فنية تراثية ومجسمات تحاكي المناطق الأثرية في إمارة الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الذي يترأس وفد الأكاديمية، إن مشاركاتهم الخارجية تنبع من رؤى وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، بإيصال رسالة الفن السامية التي تتبناها دولة الإمارات إلى معظم المحافل الفنية في كل دول العالم.