في عمر الـ 5 سنوات وينقذ أخاه الرضيع من الموت برداً

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

طفل يقطع مسافة طويلة في درجة -35 لإنقاذ رضيع



وقائع كادت تتحول إلى مأساة في ألاسكا الثلاثاء الماضي حينما خرج طفل يبلغ عمره 5 أعوام من منزل أسرته حاملاً رضيعاً لا يتجاوز عمره 18 شهراً في درجة حرارة 35 تحت الصفر في قرية يوكون فلاتس المعزولة، والتي تبعد عن فيربانكس؛ وهي أقرب مدينة مأهولة بالسكان، بنحو 241 كيلومتراً.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن الطفل اضطر للخروج طالباً النجدة جراء انقطاع الكهرباء بعد أن تملكه الخوف والرعب، خاصة إنهما وحيدان في البيت، مشيرة إلى أن أحدهم عثر على الطفل والرضيع بعد 12 ساعة من خروجهما من بيتهما، وأكد أنهما لم يكونا يرتديان سوى ملابس خفيفة، وأن الطفل سار لمسافة أكثر من كيلومتر وسط هذه الأجواء المناخية القاسية.

وقال ناطق باسم الشرطة المحلية: «لحسن الحظ تمكّن أحدهم من العثور على الولدين، خاصة إن الظروف المناخية لم تكن تساعد أحداً على الخروج وإلا كانت نهايتهما محتومة».

وأصدرت الشرطة مذكرة توقيف بحق جولي بيترز (37 عاماً) بتهمة التقصير واللامبالاة، بينما لم يتم الإشارة إلى ما إذا كانت الأخيرة والدة الصبيين أم وصية عليهما أو مشرفة على شؤون بيتهما، غير إن الشرطة ألقت القبض عليها وتم تحويلها للتحقيق لترك قاصرين بلا عناية.

وبحسب التقارير ذاتها، فإن هذه المنطقة من الولايات المتحدة تشهد انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة، خاصة في فصل الشتاء وخلال الأشهر من نوفمبر إلى مارس، إذ تصل الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر.