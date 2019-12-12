وول مارت تعتذر عن إعلان "بابا نويل" وكولومبيا غاضبة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت سلسلة متاجر "وول مارت" الأمريكية اعتذارا رسميا، وذلك بعد ردود الأفعال السلبية على عرض كنزة صوفية عليها رسم لـ “بابا نويل" وأمامه ما يبدو وكأنه مخدر الكوكايين، على موقعها الإلكتروني في كندا.

وبحسب سكاي نيوز عربية رسم على الكنزة صورة بابا نويل، وأمامه 3 "شرائط" لمسحوق أبيض، بالطريقة ذاتها التي يوضع بها الكوكايين قبل استنشاقه، وكتب عليها: "لندعها تثلج".

وجاء في التعليق المرافق للمنتج المعروض للبيع: "نعلم جميعا كيف يعمل الثلج. إنه أبيض ومسحوق، وأفضل أنواع الثلج يأتي من أمريكا الجنوبية"، مشيرة إلى أن هذا الخبر "سيء لبابا نويل، كونه يعيش في القطب الشمالي".

وأضاف: "لهذا السبب، بابا نويل يحب أن يغتنم الفرصة عندما يتاح له أفضل أنواع الثلج الكولومبي"، في إشارة إلى المخدرات التي تأتي من كولومبيا.

وأعلنت شركة "وول مارت" إزالة عرض البيع من موقعها الإلكتروني، بعد الضجة التي أثارتها الكنزة.

وقال المتحدث باسم الشركة: "لا تمثل هذه الكنزات التي يتم بيعها بواسطة طرف ثالث على موقع وول مارت كندا، قيم وول مارت، وليس لها مكان على موقعنا".